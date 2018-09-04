Samanyolu Haber /Gündem / Soylu Ankara'ya belediye başkanı adayı mı yapılıyor? /04 Eylül 2018 10:14

Soylu Ankara'ya belediye başkanı adayı mı yapılıyor?

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçtiğini iddia etti.

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Gül'ün haberine göre, 24 Haziran seçimlerinin ardından muhalefetin dağınıklığının da avantajıyla AKP ile MHP arasında sessiz seyreden yerel seçim planı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla ittifaka doğru evrildi.
AKP'den henüz resmen evet yanıtı gelmese de iktidar ve muhalefet kulisleri, iki partinin yerel seçimlere ittifak içinde gireceğine kesin gözüyle bakıyor.

Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde gösterilecek adaylara ilişkin kriteri, "hedef yüzde 50+1 oy" diye ifade etmişti. Bahçeli'nin seslendirdiği ittifak, AKP'de 2017'deki referandumdan beri denge haline gelen yaklaşık yüzde 50-yüzde 50 dengesini bozacak tek formül olarak görülüyor.

Ekonomideki sorunlara karşın İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ittifak için gelen, "bu kez olmaz" tavrı da avantaj olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle özellikle büyükşehirlerde AKP'nin avantaj sağladığı, MHP'ye de elindeki belediyeler ve Anadolu'da yeni kazanımlar getirecek bir ittifak, siyaset için artık zor görülmüyor.

'İLK İSİM SOYLU'

Habere göre AKP, Meclis'teki sandalye sayısının 300'ün altında olması nedeniyle milletvekili ve bakanların yerel seçimlerde aday gösterilmesi konusunda bir süre tereddüt yaşadı. Ancak MHP'nin çıkışı, AKP açısından Meclis'teki bir kaç eksilmeyi önemsiz hale getirdi.
Haberde, şunlar kaydedildi:

"Daha önce kulislerde ismi adaylar arasında geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası bir ittifakın en güçlü ismi olarak konuşulmaya başlandı. İktidar blokunun en çok konuşulan ismi olan ve son olarak Cumartesi Anneleri'nin eylemine müdahalesiyle gündeme gelen Soylu için AKP içinde İstanbul Büyükşehir adaylığı konuşulmuştu. Ancak Ankara'daki sonuçlar ve HDP ve Kürt, sol oyların daha düşüklüğüne karşın MHP ve her renkten milliyetçi sağ oyların çokluğu, son zamanlarda bu kesimlerde en çok sevilen isim olan Soylu'nun Ankara yürüyüşünü güçlendiren bir faktör olarak görüldü."

Cumhuriyet
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