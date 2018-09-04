Çin malı ürünle yandaş medyayı trolledi

Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Ferit Borku adlı bir girişimcinin, yaklaşık bir milyon liralık yatırım yaparak 'yerli ve milli anakart ürettiği' ileri sürülmüştü. Yandaş medyanın balıklama atladığı girişime AA, İHA ve DHA'ya abone olan pek çok yayın kuruluşunda yer verilirken Borku'nun, devletten destek beklediği ifade edilmişti.





Daha önce Borku tarafından trollenen medyadan bugün Güneş gazetesi bu kişiyi "Sahtekarlığa teşvik bekliyor" başlığıyla hedef aldı. Haberde, Borku'nun 'yerli ve milli anakart' dediği ürünün Çin malı olduğu belirtildi.





Haberde, şunlar kaydedildi:





"Tek bir parçasını bile üretmediği sahte projesiyle Bursa Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne girmeyi başaran Borku, kendisini deha olarak göstermenin yanı sıra utanmadan devletten hibe desteği istedi. Sözde AR-GE harcamaları için 436 bin TL'lik naylon fatura kestirdi. Hatta sözde özgün tasarımını, gözlemci akademik heyetten onay alarak "teknolojik ürün" şeklinde tescillettirmeyi bile başardı. Ancak söz konusu anakartın Çinli teknoloji devi Dianjitek firmasına ait olduğu tespit edildi. Firmanın 'ITX-K37X67 V1.4' model anakartını 3 yıl önce piyasaya sürdüğü belirlendi. Söz konusu ürün ve türevleri, Çin'in alışveriş sitesi Aliexpress'te satılıyor. Ferit Borku'nun 120 dolara temin ettiği anakart üzerinde yaptığı değişiklikler ise pleksiye kazınmış logoyla imzalar ve etrafına yerleştirdiği 5-10 liralık şerit led aydınlatması."





AA VE İHA, HABERİ YAYINDAN KALDIRDI





AA ve İHA söz konusu haberi yayından kaldırdı. Haberlerin orijinal linkinin, Google aramalarında çıktığı görülüyor.