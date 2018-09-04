Samanyolu Haber /Gündem / Çin malı ürünle yandaş medyayı trolledi /04 Eylül 2018 10:21

Çin malı ürünle yandaş medyayı trolledi

AKP'ye yakın Anadolu Ajansı (AA) ve Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) abonelerine servis ettiği "Yerli imkanlarla elektronik ana kart üretti" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını ortaya çıktı. Gazete, söz konusu haberlerde 'girişimci' olarak bahsedilen 18 yaşındaki Ferit Borku'nun, Çin malı ürünü tanıttığını kaydetti.

SHABER3.COM

Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Ferit Borku adlı bir girişimcinin, yaklaşık bir milyon liralık yatırım yaparak 'yerli ve milli anakart ürettiği' ileri sürülmüştü. Yandaş medyanın balıklama atladığı girişime AA, İHA ve DHA'ya abone olan pek çok yayın kuruluşunda yer verilirken Borku'nun, devletten destek beklediği ifade edilmişti.

Daha önce Borku tarafından trollenen medyadan bugün Güneş gazetesi bu kişiyi "Sahtekarlığa teşvik bekliyor" başlığıyla hedef aldı. Haberde, Borku'nun 'yerli ve milli anakart' dediği ürünün Çin malı olduğu belirtildi.

Haberde, şunlar kaydedildi:

"Tek bir parçasını bile üretmediği sahte projesiyle Bursa Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne girmeyi başaran Borku, kendisini deha olarak göstermenin yanı sıra utanmadan devletten hibe desteği istedi. Sözde AR-GE harcamaları için 436 bin TL'lik naylon fatura kestirdi. Hatta sözde özgün tasarımını, gözlemci akademik heyetten onay alarak "teknolojik ürün" şeklinde tescillettirmeyi bile başardı. Ancak söz konusu anakartın Çinli teknoloji devi Dianjitek firmasına ait olduğu tespit edildi. Firmanın 'ITX-K37X67 V1.4' model anakartını 3 yıl önce piyasaya sürdüğü belirlendi. Söz konusu ürün ve türevleri, Çin'in alışveriş sitesi Aliexpress'te satılıyor. Ferit Borku'nun 120 dolara temin ettiği anakart üzerinde yaptığı değişiklikler ise pleksiye kazınmış logoyla imzalar ve etrafına yerleştirdiği 5-10 liralık şerit led aydınlatması."

AA VE İHA, HABERİ YAYINDAN KALDIRDI

AA ve İHA söz konusu haberi yayından kaldırdı. Haberlerin orijinal linkinin, Google aramalarında çıktığı görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin malı ürünle yandaş medyayı trolledi Sonraki Haber >>

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

Merkez'in kritik açıklamasına kur neden tepki vermedi?

Merkez'in kritik açıklamasına kur neden tepki vermedi?

Nesebi ve Manevi Al-i Beyt

Nesebi ve Manevi Al-i Beyt

Gökhan Açıkkollu'nun ölümüne şahit olan öğretmen anlattı

Gökhan Açıkkollu'nun ölümüne şahit olan öğretmen anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:26:29