Soylu: 92 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi

Soylu, Suriyelilerin önemli bir bölümünün geri döneceğini belirterek şunları söyledi: “Yaptığımız araştırma ve anketlerde, ‘Suriye güvenli olduğu andan itibaren ben dönerim’ diyenler yüzde 65-70 civarında. Bu, onların dönebileceğini gösteriyor. Bunların bir kısmının ikametgah vasıtasıyla Türkiye’de kalmasında da o saatten sonra bir problem olacağını düşünmem.”





İSTANBUL'DA 547 BİN SURİYELİ KAYITLI





Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluşan Soylu, İstanbul’da 547 bin kayıtlı Suriyeli olduğunu açıkladı.





Soylu, “Bunların zaten İstanbul’da yaşama hakkı var. Yeni kayıt açmıyoruz. Yılbaşından bu yana insani sebeplerle 7 bin kişi İstanbul’a kayıtlı oldu.” diye konuştu.