Samanyolu Haber /Gündem / Soylu: 92 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi /02 Ağustos 2019 19:59

Soylu: 92 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 47 bini ergin, 45 bin 280’i çocuk olmak üzere 92 bin 280 Suriyeli’ye vatandaşlık verildiğini açıkladı.

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Soylu, Suriyelilerin önemli bir bölümünün geri döneceğini belirterek şunları söyledi: “Yaptığımız araştırma ve anketlerde, ‘Suriye güvenli olduğu andan itibaren ben dönerim’ diyenler yüzde 65-70 civarında. Bu, onların dönebileceğini gösteriyor. Bunların bir kısmının ikametgah vasıtasıyla Türkiye’de kalmasında da o saatten sonra bir problem olacağını düşünmem.”

İSTANBUL'DA 547 BİN SURİYELİ KAYITLI

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluşan Soylu, İstanbul’da 547 bin kayıtlı Suriyeli olduğunu açıkladı.

Soylu, “Bunların zaten İstanbul’da yaşama hakkı var. Yeni kayıt açmıyoruz. Yılbaşından bu yana insani sebeplerle 7 bin kişi İstanbul’a kayıtlı oldu.” diye konuştu.
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