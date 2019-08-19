Soyer: Yanan bir metrekare bile imara açılmayacak

Yangınların yol açtığı hasarı en aza indirmek için büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatacaklarını ve ilk adımı da büyükşehir belediyesinin atacağını söyleyen Soyer, "Belediyemizde çalışan her personel adına bir fidan dikerek işe başlayacağız. Yaralarımızı sarmaya gayret edeceğiz. Yanan yerlerin bir metrekaresini bile imara açmayacağız. Söz konusu alanların ağaçlandırılması içinse halkımızın da katılacağı bir kampanya başlatmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Tarım ve Orman Bakanlığı’na talebimizi iletip, onaylarını isteyeceğiz” dedi.







İzmir’in birçok yerinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili derin üzüntü içinde olduğunu belirten Başkan Soyer, "Yangın haberini alır almaz önce Tırazlı, sonra Efemçukuru ve daha sonra da Urla ilçesindeki bölgelere gittim ve dehşeti gözlerimle gördüm. İtfaiyemizden Park ve Bahçeler Müdürlüğüne kadar tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Kimi arazözlerle su taşıdı kimi ise yangın söndürme çalışmalarına katılanlara kumanya takviyesi yaptı" şeklinde konuştu.





‘İLÇE BELEDİYELERİMİZ ELLERİNDE HANGİ İMKAN VARSA SEFERBER ETTİ’





"İlgili tüm kamu kuruluşlarının birlikte hareket ederek canla başla çalıştığını gördüm" diyen Soyer, "İlçe belediyelerimiz ellerinde hangi imkan varsa seferber etti. Büyük felaketler karşısında el ele, omuz omuza olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gördük. Bu büyük imece, işbirliği olmasaydı hasar çok daha büyük olacaktı. Umarım bugün içinde tüm ilçelerimizde yangını kontrol altına alacağız" dedi.





Urla'da çıkan yangında ise alevler sabaha karşı söndürülebildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Buğra Gökçe de yangın bölgelerindeki durumu ve ekiplerin çalışmalarını yerinde gözlemledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, Karabağlar ve Urla'da etkili olan yangınlara karşı yürütülen söndürme çalışmalarına çok sayıda personel ve araçla destek veriyor.