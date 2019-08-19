Samanyolu Haber /Gündem / Şehir şehir gezecek... AKP'deki muhalifleri tabansız bırakma hareketine başlıyor /19 Ağustos 2019 15:32

Şehir şehir gezecek... AKP'deki muhalifleri tabansız bırakma hareketine başlıyor

Yerel seçimlerdeki hezimetin ardından çözülme yaşayan AKP’de iç hesaplaşma sürüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözülmeleri önlemek adına önümüzdeki hafta ‘teşekkür ziyaretlerine’ başlayacak.

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31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinden umduğunu bulamayan AKP için kritik günler kapıda. Bir taraftan parti içinde ‘değişim’ ve ‘yenilenme’ sesleri yükselirken, öbür taraftan eski Bakan Ali Babacan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti çalışmaları endişeye yol açıyor. Yerel seçimlerdeki hezimetin ardından partide bir bakıma iç hesaplaşma süreci yaşanırken, Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta ‘teşekkür ziyaretleri’ adı altında il teşkilatlarını gezecek. Öte yandan, Erdoğan’ın ziyaretlerinin arkasında çözülme korkusu yatıyor. Ziyaretler, aynı zamanda Eylül’de başlayacak kongre hazırlığı olarak da değerlendiriliyor.

İLK ZİYARET RİZE'YE

Önümüzdeki hafta tüm mesaisini parti içinde yapacak olan Erdoğan, AKP’li belediye başkanlarıyla buluşarak partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu’nu (MKYK) toplayacak. Erdoğan, ardından en yüksek oyları aldığı şehirlere teşekkür ziyaretleri yapacak. Erdoğan’ın ilk ziyaret edeceği ilin ise memleketi Rize olacağı belirtiliyor.

AKP’de daha önce milletvekilleri ile başlayan istişare süreci bu kez belediye başkanları ile devam edecek. Yerel seçimlerinin ardından ilk kez AKP’li belediye başkanları ile bir araya gelecek Erdoğan’ın, 22 Ağustos’ta parti genel merkezinde düzenlenecek toplantıda özellikle yeni seçilen belediye başkanlarına talimatlarda bulunacağı ifade ediliyor.

Eylül ayından itibaren ise partide kongre hazırlıklarının başlayacağı belirtilirken, parti teşkilatına ‘birlik olalım’ vurgusu dışında şu ana dek somut bir argüman üretemeyen Erdoğan’ın yapacağı ziyaretlerin partideki çözülmeye ne kadar etki edeceği ise merak konusu.

AKP’DE İZMİR KRİZİ BÜYÜYOR

Yerel seçimlerin ardından AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin İzmir’de kendi kadrosunu kurmak için çalışma başlattığı, ancak İzmir teşkilatındaki kadroların büyük çoğunluğunun Binali Yıldırım’ın ekibi olması nedeniyle partinin iki önemli isminin karşı karşıya geldiği ifade ediliyor. Öte yandan Abdullah Gül ile Ali Babacan’ın kurulacak yeni partiye ilişkin İzmir’de büyük bir çalışma yaptığı kamuoyunda gündeme gelmişti. Babacan ve Gül’ün ailesinin önemli bir kısmının İzmir’de yaşıyor olması, İzmir’de Babacan’ın kuracağı partiye kaymaların çok olacağı ihtimalini güçlendiriyor. Aynı zamanda İzmir’deki yapıdan rahatsız olan grup, Zeybekci’nin de İzmir’e müdahale konusunda yetersiz kalması sonrası rotayı Babacan’ın kuracağı partiye doğru kıracağı konuşuluyor.
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