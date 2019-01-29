Soyer: Kendimi feda etmeye gidiyorum

İzmir'de CHP'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'dan döndükten sonra Seferihisar'da vatandaşlarla bir araya geldi.







Soyer'i Seferihisar'a girişte yüzlerce kişi ellerinde meşaleler ile karşıladı. İlçe meydanında halkla seslenen Soyer, duygulu anlar yaşadı. Seferihar halkının üzerinde, "Tunç Soyer İzmir'e çok yakışacak", "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.





'İZMİR KÖPRÜ BİR KENT'





Seferihisar'ın Türkiye'nin birçok yerinden izlenen, takip edilen hatta biraz da kıskanılan bir kent haline geldiğini söyleyen Tunç Soyer, "Eksiğimiz yok mu? Tabii ki var. Ama şundan emin olun; çok yakında hiçbiri kalmayacak. Gerçekten İzmir başka türlü bir şehir. İzmir çok özel bir şehir. Bazen bazı kentler ülkelerine lokomotif olurlar" diye konuştu.





İzmir'in bir köprü kent olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "İki kültür birleştirmiş. Bu ne yapmış? Mir melez kültür, zengin kültür doğurmuş. Dilini bile bilmeyen insanlar, ekmeklerini paylaşmış" dedi. Bir dönem en kuvvetli bir liman kentiyken, bunun şimdi yavaş yavaş önemini yitirmeye başladığını ifade eden Soyer, İzmir'in incisini ortaya çıkarmanın vaktinin geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Demokrasi, birlikte yaşamak demektir. İzmir bunu en iyi yaptığı için bu coğrafyanın ne demokrat kentidir. İzmir farklılıkları içine alıp sarıp sarmaladığı için Türkiye'nin en demokrat kentidir. İzmir çok renktir, çok sestir, çok nefestir. Ve İzmir bu çok renkli İzmir, artık Türkiye'ye daha çok renk, daha çok ses, nefes verecek."





'DOKUNSANIZ HÜNGÜR HÜNGÜR GİDEBİLİRİM'





Çok büyük bir heyecan içerisinde olduğunu anlatan Soyer, "Dokunsanız hüngür hüngür gidebilirim. Ama gitmeyeceğim, tutacağım. Sizi çok severek çalıştım. Seferihisar çok güzel bir ilçe. Veda edip gitmiyorum, sadece yakına gidiyorum. Yakına gidiyorum ama gönlüm hep burada. Elimden gelenin en iyisini yapmak için canla başla çalışacağım. Kendimi vakfetmeye, kendimi feda etmeye gidiyorum, bilesiniz dostlar" diye konuştu.