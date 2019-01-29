İBB halkın milyonlarını Erdoğan ailesinin vakıflarına aktardı

Toker, İBB’nin vakıflar ulaşım, malzeme, yeme-içme, tefrişat, bakım onarım tadilat, yer tahsisi, konaklama, Beyaz Gezi, personel desteği, spor malzemesi, eğitim materyali, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje, tanıtım-medya gibi farklı kalemler altında yardım yaptığını yazdı. İBB’nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına toplam 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş destek verdiğini belirten Toker, en çok yardım yapılan derneğin 74.3 milyon TL ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) olduğunu yazdı. TÜRVA’yı 51.6 milyon TL ile TÜRGEV, 41.4 milyon TL ile T3 Vakfı, 29.8 milyon TL ile Ensar Vakfı’nın izlediğini belirten Toker, Ensar’dan sonra, İBB’den en çok yardım alan vakfın 16.6 milyon TL. ile mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı olduğunu belirtti.







TANIDIK VAKIFLAR





“2018 yılı ve öncesini” kapsayan tabloda aslan payı, 74.3 milyon TL ile TÜGVA’nın. Onu 51.6 milyon TL ile TÜRGEV, 41.4 milyon TL ile T3 Vakfı, 29.8 milyon TL ile Ensar Vakfı izliyor. Ensar’dan sonra, İBB’den en çok yardım alan vakıf, mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı: 16.6 milyon TL. Onu da küçük bir farkla Ahmet Hamdi Topbaş’ın başkanlık ettiği Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı izliyor: 16.5 milyon TL.





İBB’nin 74.3 milyon TL destek verdiği TÜGVA’nın Yüksek İstişare Kurulu’nda Bilal Erdoğan’ın; TÜRGEV yönetiminde de İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın yer aldığını not düşelim. Kısa adı T3 olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve yerli İHA üreticisi Baykar Makina’nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar.





OKÇULAR’A 4.4 MİLYON NAKİT





İBB’nin vakıflara desteği farklı kalemlere dayanıyor. Maliyet rakamları, raporda tek tek listelenen şu desteklerden oluşmuş:





Ulaşım, malzeme, yeme-içme, tefrişat, bakım onarım tadilat, yer tahsisi, konaklama, Beyaz Gezi, personel desteği, spor malzemesi, eğitim materyali, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje, tanıtım-medya. Maliyet kalemleri arasında en yüksek tutarı bazen kiralama, bazen tefriş oluşturuyor. Okçular Vakfı’nda olduğu gibi 4.4 milyon TL “proje” başlığı altında nakdi yardım yapıldığı da görülüyor.