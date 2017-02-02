Şovunu yaptı ama tek bir şeyi yine es geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Şansölyesi Merkel'in Saray'daki basın toplantısı sırasında Merkel 'İslami terör' ifadesini kullandı. Elbette ki bu yanlış bir algının ürünü, onda şüphe yok.





Merkel'in bu sözü üzerine ise Erdoğan araya girerek "islamist terör' ifadesi Müslümanları üzüyor. Böyle bir ifade kullanılamaz. İslamla böyle bir ifade yanyana gelemez çünkü İslam'ın kelime anlamı barıştır. Çünkü DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren ikinci bir ülke yok. Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu kabul edemem" diye düzeltti.





Havuz medyasının çarşaf çarşaf 'Merkel'e tarihi ayar' şeklinde verdiği haber elbette ki klasik Erdoğan şovu. Kale dibinde uygun ortam bekleyen forvet misali, orta geldiğinde voleyi yapıştıran Erdoğan'ın mesela aynı basın toplantısında Trump'un dünyayı kasıp kavuran müslümanlara yönelik ülkeye giriş yasağına dair tek sözü var mı?





Görev yaptığı sadece 13 günde, gerek danışmanları, gerekse kendisi 'İslami terör'ü bitireceğim diye üzerine basa basa konuşan Trump'a Saraylı şahsın tek itiraz geldi mi?





Dünya üzerinde olumlu-olumsuz yorum yapmayan tek bir siyasinin bile kalmadığı Trump depremiyle ilgili çok duyarlı halife namzetinin yorumunu duyan çıktı mı?





Basın toplantısında Merkel'e F..'cüleri sınırdışı edecek misiniz diye ağzını yaya yaya soru soran havuz beslemesi gazetecilerin bu konuda hazır bulmuşken ikiliye yönelik tek sorusu olabildi mi?





Soramazlar.





Çünkü asrın liderimiz, henüz Trump'tan randevu koparamadı. Hatta bir küçük telefon bile alamadı.





Dram...





Üstelik 'İslami terör ifadesini düzeltme şovu yapan' Erdoğan, bu terimi en çok ağızlara yerleştiren kişinin bizzat kendisi olduğunu bilmiyor mu?





Öğretmenlerden akademisyenlere, gazetecilerden iş adamlarına kadar ülkenin Müslüman elitini terörle itham eden, sabah akşam kendi uydurduğu bu İslami terör örgütünü en ücra Afrika ülkelerinde bile anlatmaya koyulan Erdoğan, 'İslam terördür' tezine en büyük katkıyı yapmakta olduğunu bilmiyor olabilir mi?





Ev hanımlarından esnaflara kadar alnı secdeye değen ancak kendisine biat etmeyen herkesi teröristlikle suçlayan kişinin şovu tüm aktrollere hayırlı, kıskanç Almanlara da kapak olsun.





Analiz / Samanyoluhaber.com