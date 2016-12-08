Sosyal Medya'da saatler geri alınsın kampanyası

#Saatler1SaatGeriAlınsın hashtagi önceki gün Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına çıkarken, Change.org üzerinden başlatılan, “Saatler yeniden geri alınsın” başlıklı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı da 40 bine yaklaştı.





Bu yıldan itibaren kış saati uygulamasından vaçgeçilerek yaz saatinin kalını hale gelmesi nedeniyle hava henüz aydınlanmadan yollara düşen öğrenciler ve çalışanların şikayetleri sosyal medyada geniş yer buldu. #Saatler1SaatGeriAlınsın hashtagi önceki gün Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına çıktı. İşte o tweetlerden bazıları: