Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal Medya'da saatler geri alınsın kampanyası /08 Aralık 2016 10:47

Sosyal Medya'da saatler geri alınsın kampanyası

Türkiye'de 45 yıldan bu yana yürürlükte olan kış saati uygulamasından vazgeçilerek önceki yılların aksine bu yıl ekim ayında saatler 1 saat geri alınmamıştı. Yaz saatinin kalıcı hale gelmesi sebebiyle hava henüz aydınlanmadan, alaca karanlıkta yollara düşen çalışanların ve öğrencinin tepkisi sosyal medyada büyüyor.

Sosyal Medya'da saatler geri alınsın kampanyası

#Saatler1SaatGeriAlınsın hashtagi önceki gün Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına çıkarken, Change.org üzerinden başlatılan, “Saatler yeniden geri alınsın” başlıklı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı da 40 bine yaklaştı.

Bu yıldan itibaren kış saati uygulamasından vaçgeçilerek yaz saatinin kalını hale gelmesi nedeniyle hava henüz aydınlanmadan yollara düşen öğrenciler ve çalışanların şikayetleri sosyal medyada geniş yer buldu. #Saatler1SaatGeriAlınsın hashtagi önceki gün Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına çıktı. İşte o tweetlerden bazıları:

İMZA KAMPANYASI BAŞLADI

Change.org üzerinden başlatılan, “Saatler yeniden geri alınsın” başlıklı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı da 40 bin kişiye ulaştı.


İmza kampanyası metninde şu ifadelere yer verildi:

“Sabahları gözümüz görerek emniyet içinde işimize okulumuza gidelim, enerji tasarrufu sağlansın, elektronik eşyalar şaşmasın, ithalat ihracat zaman farkından düşmesin diye bakanlar kurulu kararıyla saatler 
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