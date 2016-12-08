Şehir Tiyatrolarında iki tiyatrocuyu ihraç ettiler

Tiyatro sanatçısı Sevinç Erbulak; geçtiğimiz günlerde Hürriyet.com.tr'ye OHAL soruşturması kapsamında 1 Ağustos itibarıyla açığa alınan oyunculardan Kemal Kocatürk'ün Şehir Tiyatroları'na geri döndüğünü belirtmişti. Ancak bugün gelen bir haberle Erbulak, Kocatürk'ün yeniden ihraç edildiğini duyurdu.







Erbulak şunları yazdı:







25 senedir bir parçası olduğum "yuva" dan Kemal Kocatürk de ihraç edildi bugün. Ellerinde kına ile bekleyenler vardır bu haberi. Eksilmemizi kutlayanlar. Varsın olsun, hiçbir zafer sonsuza dek sürmez.

Eksildikçe içimiz boşalıyor. Bunu biliyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Öfkem, buna.

Kendini ve düşüncelerini, alıntısız, kaçak göçek olmaksızın ifade edenlerin, yazanların; söyleyenlerin dışarıda bırakıldığı günlerden geçiyoruz.

Seyredenin, seyirci kalanın gidenlerden çok daha fazla üşüdüğü ve giderek üşüttüğü günler.

Bugünler geçip, gidenler geri döndüğünde ''yuva'' dan geriye kalan o şey neyse, yeniden bir şeye benzetmeye çalışacağız onu. Umarım o gün, herkes bakabilir birbirinin yüzüne.

Yüz yüze bakabilmenin güzelliği benzemez başka bir şeye. Umarım, yapabiliriz bunu.