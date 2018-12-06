Samanyolu Haber /Dünya / Sosyal Medya'da gündem olan 'küçük Messi'si evini terk etmek zorunda kaldı /06 Aralık 2018 14:34

Sosyal Medya'da gündem olan 'küçük Messi'si evini terk etmek zorunda kaldı

İki yıl önce mavi beyaz çizgili naylon torbadan Messi forması giymesinin görüntüleriyle tüm dünyanın kalbini kazanan ve Messi ile Katar'da buluşup tanışma fırsatına kavuşan Ahmedi, artık Afganistan'daki çatışmalardan kaçmak içim göçmek zorunda kalan binlerce kişi arasına katıldı.

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Taliban'ın kasım ayında güneydoğudaki Gazni vilayetine başlattığı taarruzdan canlarını kurtarmak için Ahmadi ailesi başka yüzlerce kişiyle birlikte başkent Kabil'e sığındı.

Artık yaşam mücadelesi daha da zorlaşan aile 7 yaşındaki oğullarının peşine düşen Taliban'ın korkusunu da üzerinden atamıyor.

2016'da medyanın yoğun ilgisi gösterdiği Murtaza'dan aynı zamanda UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Messi de haberdar olmuştu. Messi, küçük çocuğun Barcelona'nın Katar'daki dostluk maçında maskot olarak sahaya çıkmasını sağlamış, onunla el sıkışıp imzalı forma ve futbol topu hediye etmişti.


Fransız haber ajansı AFP, Kabil'de küçücük bir oda içinde kalabalık şekilde yaşayan aileyle görüştü. Anne Şefika kaçarkan yanlarına hiçbir şey alamadıklarınını, sadece canlarını kurtarabildiklerini belirtti. Dolayısıyla Messi'nin hediyeleri de geride kaldı. BM, Gazni'den 4000 ailenin kaçtığını rapor etti. Çatışmalarda yüzlerce sivil, asker ve militan öldü. Kaçanlar 'mutlak terörden' söz etti.
Şii Hazara kökenli olduğundan zaten Taliban'ın hedefi olan Ahmad ailesi, Taliban'ın Murtaza'yı ismini vererek aradığını, bu yüzden çok korktuklarını belirtti.

"Ellerine geçirirlerse kıtır kıtır kesip parçalayacaklarını söylüyorlarmış" diyen Şefika, ağalarla beylerin de kendilerini "Artık zengin oldunuz, ya Messi'den aldığınız parayı bize verirsiniz ya da oğlunuzu kaçırırız" diye tehdit ettiğini belirtti.


Geceleri evi gözetleyen adamlar gördüklerini, tehdit telefonları aldıklarını, bu ortamda Murtaza'yı gündüz oyun oynaması için tek başına dışarı çıkaramadıklarını kaydeden anne, Gazni'den kaçarken tanınmasın diye Murtaza'nın yüzünü eşarpla örttüğünü aktardı.
Afgan güvenlik güçlerinin Gazni'nin Caguri kentindeki Taliban saldırısını püskürtmesine karşın aile artık kendini orada güvende hissedemeyeceği görüşünde. Şefika "Taliban'ın geri dönmesi yüksek ihtimal. Geri dönmek diye bir seçenek yok" ded.

Afganistan'ı 1996-2001 arasında yönetmiş Taliban, spor ve sanata izin vermiyordu, Kabil futbol stadyumunu da recm ve idam sahasına çevirmişti.
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