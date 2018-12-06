Türkiye'nin talebi üzerine gazetecinin Romanya'da gözaltı alınması ülkeyi karıştırdı

Bükreş’te çalışan Erdoğan muhalifi gazeteci Kamil Demirkaya’nın Türkiye’nin iade talebiyle savcılığa çıkarılmasına sert tepki gösteren Avrupa Parlamenteri Cristian Preda, Adalet Bakanlığı’na iade sürecini derhal durdurma çağrısında bulundu.





Romanyahaber'in haberine göre Dün sosyal medya hesabı (facebook) üzerinden yaptığı paylaşımda Romen yetkilileri taahhütte bulundukları uluslararası ve AB sözleşmelerine uygun hareket etmeye çağıran Preda, bugüne kadar hiçbir AB ülkesinin Türkiye’deki padişahın iade taleplerine olumlu cevap vermediğini hatırlattı.

















AP Parlamenteri Preda’nın açıklaması şöyle:





“Türk gazeteci Kamil Demirkaya’nın sürecini derhal durdurun. Eğer iktidar, Romanya, muhalif Türk gazeteci Demirkaya’yı sınır dışı ederse kendisini AB’den izole eder. Bugüne kadar AB üyesi hiçbir devlet, Erdoğan rejiminin iade taleplerine olumlu cevap vermedi.





Adalet Bakanlığına sesleniyorum; Erdoğan’ın muhalifi Gülen hareketinin bir üyesi olmakla suçlayarak cezaevine atmak istediği Türk gazeteci Kamil Demirkaya’nın iade sürecini durdurma çağrısında bulunuyorum. Zaman gazetesinin Bükreş bürosunda çalışan Demirkaya, Erdoğan rejimini eleştirdiği için hedefte. Romen makamlarının, imzaladıkları ve taahhüt ettikleri ‘insan haklarının tehlikede olduğu ülkelerin iade talepleri yerine getirilmez’ uluslararası ve AB anlaşmalarına uymaya davet ediyorum. Şu ana kadar Türkiye’deki padişahın taleplerine olumlu cevap veren AB üyesi bir devlet yok.”

















AP Parlamenteri Preda, bugün sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımda Erdoğan rejiminin hukuksuz iade sürecini AB Bakanı ve eski Ankara Büyükelçisi George Ciamba (solda) üzerinden yürüttüğünü ima etti









PREDA’DAN İADE SÜRECİNİN ARKASINDA AB BAKANI ESKİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ GEORGE CİAMBA VAR İMASI





AP Parlamenteri Preda, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise iade sürecinin arkasında AB işlerinden sorumlu Bakan George Ciamba’yı işaret etti. Romanya’nın eski Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunan Ciamba’nın Romanya’nın AB işlerinden çok Türklerin işleriyle (!) ilgilendiğine dikkat çeken Preda’nın bugün yaptığı paylaşım ise şöyle:





“Dancila hükümeti, dün Türk gazetecinin iadesi işlemine başladı. AB işlerinden sorumlu bakan bu sabah Dışişleri Bakanlığı’nda (MAE) ne yapıyor?. Türkiye’nin AB üyeliği için bir konferans düzenliyor. Bakan olarak atanan Ciamba, Türklere AB’den daha fazla vakit ayırıyor. Dış politikadan sorumlu Cumhurbaşkanı Iohannis’e Ciamba’nın Erdoğan’ın sahilinde daha fazla dolaşmaması için müdahale etmesini rica ediyorum.”







