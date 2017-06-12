Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya o tweeti konuşuyor /12 Haziran 2017 16:21

Sosyal medya o tweeti konuşuyor

Saat 15.28'de Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir ve civar iller ile İstanbul'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Eski CHP'li vekil Melda Onur'un depremden 2 saat önce Twitter hesabından yaptığı deprem uyarısı ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Melda Onur'un depremden 2 saat önce attığı tweet sosyal medyayı salladı

Çanakkale'den İstanbul'a, Yunanistan'dan Bursa'ya kadar hissedilen deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu. Sosyal medyada deprem sonrası binlerce paylaşım yapıldı. Melda Onur'un depremden önce attığı deprem uyarısı tweeti en çok paylaşılan mesajlar arasında yer aldı.

Onur, depremden 2 saat önce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin."


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