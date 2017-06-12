Sosyal medya o tweeti konuşuyor

Melda Onur'un depremden 2 saat önce attığı tweet sosyal medyayı salladı





Çanakkale'den İstanbul'a, Yunanistan'dan Bursa'ya kadar hissedilen deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu. Sosyal medyada deprem sonrası binlerce paylaşım yapıldı. Melda Onur'un depremden önce attığı deprem uyarısı tweeti en çok paylaşılan mesajlar arasında yer aldı.





Onur, depremden 2 saat önce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin."







