Karaburun'da peş peşe depremler

Son dakika… Karaburun Kaymakamı: Can kaybı yok





İlçenin kaymakamı Muhammet Özyüksel, “Böyle bir sarsıntı görmedim bina yıkılacak sandım. Sarsıntıda can kaybımız yok. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor” dedi.







Saat 15:28 sıralarında Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6.3, AFAD ise 6.2 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün ise İzmir'in 85 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi. Depremin derinliği ise yerin 10 kilometre altı olarak açıklandı.





MARMARA DA SALLANDI





Deprem Ege Bölgesi'nin yanı sıra Marmara bölgesinde de hissedildi. Sarsıntılar; İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'den de hissedildi. Deprem söz konusu bölgelerde paniğe neden oldu.