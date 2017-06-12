Samanyolu Haber /Gündem / Karaburun'da peş peşe depremler /12 Haziran 2017 16:07

Karaburun'da peş peşe depremler

Ege'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın ilçe olan Karaburun'da panik hakim. İlçe'de iki deprem daha oldu. 15.31 ve 15.35'te 4.9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

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Son dakika… Karaburun Kaymakamı: Can kaybı yok

İlçenin kaymakamı Muhammet Özyüksel, “Böyle bir sarsıntı görmedim bina yıkılacak sandım. Sarsıntıda can kaybımız yok. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor” dedi.

Saat 15:28 sıralarında Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6.3, AFAD ise 6.2 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün ise İzmir'in 85 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi. Depremin derinliği ise yerin 10 kilometre altı olarak açıklandı.

MARMARA DA SALLANDI

Deprem Ege Bölgesi'nin yanı sıra Marmara bölgesinde de hissedildi. Sarsıntılar; İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'den de hissedildi. Deprem söz konusu bölgelerde paniğe neden oldu.
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