Sosyal medya kullanıcısı 235 kişiye gözaltı!

10 Aralık gecesi İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle sosyal medyada "istihbarat zaafiyeti" eleştirisi yapan ya da hükümete tepki gösteren kullanıcılar, sosyal medyada linç edildikten sonra bir de ihbar kampanyasının ardından topluca gözaltına alındı.





Yapılan operasyon, İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamayla doğrulandı.





İşte İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı @TC_icisleri üzerinden paylaşılan açıklama:









Gözaltına alınanlar arasında CHP'nin sosyal medya uzmanı da yer alıyor.



