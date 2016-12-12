Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya kullanıcısı 235 kişiye gözaltı! /12 Aralık 2016 14:34

Sosyal medya kullanıcısı 235 kişiye gözaltı!

AKP'nin sosyal medyada yaptığı "ihbar" çağrıları netice verdi. Ak trollerin hedef gösterdiği sosyal medya kullanıcılarına büyük gözaltı operasyonu yapıldı.

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10 Aralık gecesi İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle sosyal medyada "istihbarat zaafiyeti" eleştirisi yapan ya da hükümete tepki gösteren kullanıcılar, sosyal medyada linç edildikten sonra bir de ihbar kampanyasının ardından topluca gözaltına alındı.

Yapılan operasyon, İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamayla doğrulandı.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı @TC_icisleri üzerinden paylaşılan açıklama:

"Terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 235 kişi gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınanlar arasında CHP'nin sosyal medya uzmanı da yer alıyor.

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