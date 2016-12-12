Samanyolu Haber /Gündem / 'Facebook'ta 'güvendeyim' butonuna basanı şikayet edin' /12 Aralık 2016 13:40

'Facebook'ta 'güvendeyim' butonuna basanı şikayet edin'

Havuz medyasından Sabah yazarı Şeref Oğuz: Sosyal medyada terörü bahane ederek hükümete yükleneni, "Güvende" butonuna basanı şikâyet edin!

SHABER3.COM

Havuz medyasından Sabah yazarı Şeref Oğuz, terör saldırılarıyla ilgili facebookta paylaşım yapanlardan bazılarının 'güvende' butonuna basarak panik oluşturduğunu ve terörü desteklediklerini öne sürdü.

Oğuz, "Teröre alkış tutanları, terörü bahane edip hükümete yüklenenleri, sosyal medyanın 'patlamada güvende olduğunu işaretledi' türünden panik mesajına katılanları ya uyarın ya listenizden temizleyin veya terör destekçisi olduklarını düşünüyorsanız, sanal ihbar hattına bildirin" dedi.

Oğuz'un Sabah'ta "Terörün sosyal medya destekçileri" başlığıyla yayımlanan (12 Aralık 2016) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bugün herkes, cebindeki akıllı cihazlarla dünya çapında yayıncı ama erişim kitlesi ortalama 150 takipçiyle sınırlı durumda... Büyük ihtimalle her birimizin kişiler listesinde sanal canlı bomba vardır ve bizi istediği gibi yönlendirme, tahrik gücüne de sahiptir.

Önerim herkes; paylaşım içinde olduğu kişilerin söylemlerinden yola çıkarak, kişi listesindeki sanal canlı bombaları temizlesin. Bu bile terörün amacını gerçekleştirememesi yolunda mini de olsa bir adımdır.

Nasıl teşhis ederiz?

Çok basit; 1- teröre alkış tutanlar, 2- terörü bahane edip hükümete yüklenenler, 3- "ABD konsolosu ülkeden vatandaşlarını henüz çıkarmadı mı?" türünden mesajlarla topluma korku salmak isteyenler, 4- sosyal medyanın "patlamada güvende olduğunu işaretledi" türünden panik mesajına katılanlar, 5- terörü sözde 'lanetliyorum' diyerek ortalığı velveleye verenler...

Bunları ya uyarın ya listenizden temizleyin veya terör destekçisi olduklarını düşünüyorsanız, sanal ihbar hattına bildirin. Mücadelede başlangıç noktamız, teröre doğrudan destek verenleri bildirmek, dolaylı destekleyenleri ikaz etmek, gafilleri uyandırmak, hainleri de cezalandırmaktır.
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