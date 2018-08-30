Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya etkisi: ABD'de gençler kitapları değil sosyal medyayı tercih ediyor /30 Ağustos 2018 20:52

Sosyal medya etkisi: ABD'de gençler kitapları değil sosyal medyayı tercih ediyor

Yapılan bir araştırma, ABD'de gençlerin sosyal medya kullanımını kitap okumaya tercih ettiğini gösterdi.

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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, ABD'li gençler sosyal medyayı kitaplara tercih etmekte. 1970'lerde yapılan anketlerdeki sonuçlara göre gençlerin yüzde 60'ı okumayı tercih ederken, bu sayı 2016'da yapılan araştırmaya göre yüzde 16'ya geriledi.

American Journal of Psychology'de yayınlanan, Michigan Üniversitesi'nde 'Monitoring the Future' başlıklı araştırma 1975'ten beri lise öğrencileri arasındaki trendleri araştırmakta. Bu araştırmada, yalnızca kitaplara değil genel olarak basılı yayınlara olan ilginin geriye çekildiğini gösteren araştırma, ABD'li gençlerin mental sağlığı ve kapasiteleri ile ilgili ciddi sorunların ortaya çıkacağını gösteriyor.

SADECE KİTAP OKUMA ORANINI AZALTMIYOR

Araştırmada yer alan bir diğer bulguya göre, sosyal medya kullanımının aynı zamanda gençlerin televizyon izleme ve sinemaya gitme eğilimlerini de azalttığı ortaya çıktı.

Toplanan verilere göre, sosyal medya kullanım yaşı aşağılara çekilmiş durumda. 12 yaş grubu çocukların da sıklıkla sosyal medya kullandıkları belirtliyor.

SOSYAL MEDYANIN KULLANIM SIKLIĞI DA GİDEREK ARTIYOR

Sosyal medyanın kullanım sıklığının da geçtiğimiz sekiz yıl içinde büyük oranda arttığı aktarılan araştırmaya göre sosyal medyayı 'her gün' kullanan kişilerin sayısı 2008'de  yüzde 52 iken son bulgulara göre bu oran yüzde 82.

 

BU DURUM ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ TÖRPÜLÜYOR

RT'nin haberinde aktarılana göre, San Diego Eyalet Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Jean Twenge, kitap ve dergi makaleleri gibi uzun metinlerin okunması kompleks düşünceleri anlamak ve eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirmek için önemli olduğunu belirtti. Sosyal medya kullanımının arttığı ve kitap okuma ilgisinin azaldığı göz önünde bulundurulduğunda, sosyal medyanın sık kullanımının eleştirel düşünme yeteneklerini törpüleyebileceği söylenebilir.
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