Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de zorunlu askerlik tartışması hükümet krizine yol açtı /30 Ağustos 2018 20:48

İsrail'de zorunlu askerlik tartışması hükümet krizine yol açtı

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, ülkede mart ayında erken genel seçimlerin yapılabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

İsrail Maarif gazetesine konuşan Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, ülke ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail'deki iç siyasete ilişkin konuşan Erdan, ülkede mart ayında erken genel seçimlerin yapılabileceğini aktardı.

Başbakan Binyamin Netanyahu da son dönemde zorunlu askerlik yasasına ilişkin anlaşmazlıkların devam etmesi üzerine erken genel seçime gidilmesi imasında bulunmuştu.

'ULTRA-ORTODOKSLAR HERADİLERİN İSTİSNA OLMASINI İSTİYOR'

Erdan, İsrail'de zorunlu askerlik konusunda sorunların yaşandığını belirterek Ultra-Ortodoks partiler ülkedeki Heradilerin orduya alınmasına ilişkin istisna olması gerektiği konusunda baskı yaparken, laik partiler ise İsrail'deki herkes için askeri hizmetin mecburi olması gerektiği konusunda görüşleri olduğunu belirtti.

'İSRAİL'DE HİÇBİR BAKAN GAZZE İŞGALİNE DESTEK VERMİYOR'

İsrail'de hiçbir bakanın Gazze'yi işgal etmeye veya ele geçirmeye destek vermediğini belirten Erdan, "İsrail'in saldırılara karşılık verme hakkını mahfuz tutarak hedefimiz ateşkestir" dedi.

"Gazze'de 2014'ten bu yana tutulan İsrailli esirlerin iadesi olmaksızın hiçbir adım atılmaz." diyen Erdan, "Esirleri geri vermeden Gazze'de liman kurulması gibi bir anlayış var ise ben bunun karşısına oy veririm. Şu ana dek Gazze'deki İsraillilerin dönüşüne ilişkin bir söz ve gelişme yok" ifadesini kullandı.
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