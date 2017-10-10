'Sorunlar konuşarak çözülür ama soruşturmalarda ABD'den icazet mi alacağız?'

AKP grup toplantısında konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
*Hafta sonu ABD müttefiklik ilişkilerimizle bağdaşmayan bir karar aldı ve vize işlemlerini askıya aldı. Bunu da konsolosluk personeli ve çevre güvenliğinin yetersizliği ile açıklamaya çalıştı. Misyon ve personel güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından esef duyuyoruz.
*Ülkemizdeki ABD misyonları dahil bütün elçiliklerinin personeline sağlanan geniş güvenlik tedbirleri en kuvvetli şekilde devam ediyor. Bununla ilgili olarak kısa bir süre önce Dışişleri Bakanlığı üzerinden İçişleri Bakanlığımıza gelen yazıda ABD misyonlarının güvenliklerinin artırılması talebi vardı. Bu talebi memnuniyetle karşılayıp söz konusu misyonların güvenlik tedbirlerini artıracağımızı elçiliğe bildirdik. Ancak oradan gelen cevap 'bizim güvenlik sorunumuz yok, bu düşüncenizden dolayı teşekkür ediyoruz'. Hal böyleyken vizelerin askıya alınmasının sebebinin güvenlik olarak gösterilmesi yaman bir çelişkidir. Türkiye kabile devleti değil bize yapılanın karşılığını misliyle veririz.
'AYNI İFADELERLE KARŞILIK VERDİK'
*Nitekim aynı şekilde aynı şekilde aynı ifadelerle karşılığını vererek gereğini yaptık. Devletler aralarındaki sorunları konuşarak görüşerek çözmek durumundadır. Ülkeler arasında devamlı dostluk ve düşmanlık olmaz. Ülke ilişkilerini belirleyen karşılıklı menfaattir. Hele hele bu devletler müttefik ülkeler ise bazı meseleleri ileri sürüp vatandaşları cezalandırmaya kalkmak çok yakışıksız bir davranıştır. ABD gibi bir ülkeye hiç yakışmayacak bir davranıştır. Hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Bu nedenle ABD'yi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Sorun elbette bir an önce çözülmelidir. Türkiye olarak bütün ülkelerle irtibat kanallarımız açıktır.
'ONLARIN İCAZETİNİ Mİ ALACAĞIZ'
*ABD yetkilileri yaşanan bu son gelişmeleri gerekçe göstererek göçmenler dışındaki vizeleri askıya aldığını açıkladı. Bunu konsolosluklara büyükelçiliklere gelen insanların sayısını asgariye düşürmek için yaptıklarını söylüyorlar. Bu hiç ama hiç inandırıcı bir gerekçe değil. Kafalarının arkasındaki nedenin ne olduğunu da söylemekte gecikmediler. Onu da söylediler. Neymiş F... soruşturması kapsamında ABD misyonlarında çalışan bazı kişiler hakkında hukuki süreç başlatmışız. Ne olmuş? Türkiye bir hukuk devleti. Suç işleyen ABD misyonunda olması ona bir ayrıcalık mı getirecek, beyefendilerden izin mi alacağız onların icazetini mi alacağız? Bunu söylerken lafın nereye gideceğini düşünün.
BANKA MÜDÜRÜNÜ İÇERİ ATARKEN BİZE Mİ SORDUNUZ?
*Bir bankamızın genel müdür yardımcısını yaka paça alırken bizden izin mi aldınız? Özet olarak ABD yönetimi birkez daha başını öne eğip 15 Temmuz ve sonrası yaşananları ele almalılar. Neden Türkiye'de halkın yüzde 80'den fazlası ABD'ye sempati duymuyor, bunun cevabını bulmak zorunda. Eğer müttefikliğimiz devam edecekse Suriye'den PKK'nın kuzenleri YPG/ PYD'ye de kol kanat germekten bir an önce vazgeçmelidir.