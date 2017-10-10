Metin Topuz 1996'daki narkotik operasyonunda

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE GÖREVLİSİYDİ, TÜRK POLİSİYLE ORTAK ÇALIŞIYORDU





ABD ile vize krizine sebep olarak gösterilen ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un 17-25 Aralık operasyonunu yapan polislerle -görevli olduğu birim itibariyle- irtibatının bulunması tutuklanma gerekçesi sayıldı. ABD ile Türkiye arasında narkotik mücadele alanında işbirliği amacıyla ilgili adli ve kolluk birimlerinin uzun yıllar birlikte çalıştığı biliniyor.





Metin Topuz'un ABD'de uyuşturucuyla mücadele biriminin DEA - Drug Enforcement Administration (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) çalışanı olduğu belirtiliyor.





Topuz'un DEA'nın İstanbul Emniyeti narkotik irtibat görevlisi olduğu ifade edilirken Türk polis yetkilileriyle de uzun yıllar ortak operasyonlara katıldığı, bazılarıyla dostluk geliştirdiği bildiriliyor.





POLİS OPERASYONUNDAKİ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI





Cumhuriyet'te yer alan haberde polis muhabiri Önder Şuşoğlu ABD ile Türkiye arasında vize krizine neden olan Metin Topuz'un 1996 yılında İstanbul'da katıldığı ve 750 kg uyuşturucunun ele geçirildiği Hurşit Han operasyonunda çekilen fotoğrafını paylaştı.





Metin Topuz'un 1996 yılında Narkotik polisi ile Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 750 kg uyuşturucunun yakalandığı Hurşit Han Operasyonunda da görev yaptığı ortaya çıktı.



