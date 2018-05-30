Samanyolu Haber /Ekonomi / Soros'a göre büyük bir kriz kapıda /30 Mayıs 2018 11:18

Soros'a göre büyük bir kriz kapıda

Piyasalar hakkında yaptığı tahminlerde isabet kaydetmesi ile tanına milyarder George Soros dünyanın 2008 benzeri yeni bir krizle karşı karşıya gelebileceğini söyledi.

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Paris’te bir toplantıda konuşan Soros, ABD’nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya son vermesinin ekonomik sonuçları olacağını vurguladı.

SOROS: TERS GİDEBİLECEK HER ŞEY TERS GİTTİ

Soros, “bunun Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olması ve diğer bozulmalara yol açması kaçınılmaz. Doların gücü, gelişen piyasa para birimlerindeki yükselişi halihazırda kesmekte.” tespitinde bulundu.

“Yeni bir büyük finansal krize doğru ilerliyor olabiliriz.” ifadelerini kullanan Soros, “Avrupa birliği, varoluşsal bir krizde. Ters gidebilecek her şey, ters gitmiş durumda.” dedi.
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