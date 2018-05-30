Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'den Durmuş Yılmaz'a: Ağzı olan konuşuyor /30 Mayıs 2018 11:24

AKP'den Durmuş Yılmaz'a: Ağzı olan konuşuyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, "30 milyar lira danışman bütçesi var" iddialarına cevap verdi. Bütçede böyle bir rakamın olmadığını söyleyen Ağbal, "Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok" görüşünü dile getirdi.

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Bayburt'ta köy muhtarları ile düzenlenen iftar programında konuşan Naci Ağbal, Yılmaz'a yönelik olarak şöyle konuştu:

"Bugün ağzı olan konuşuyor. Eski bir Merkez Bankası başkanı olmak adamı bilgili yapmıyor ki. Adam kalkmış 'şöyle, böyle yapar, Şuraya, buraya harcarım' diyor. Kaynak nerede? Açıklama yapıyor, 'kaynak Maliye Bakanlığı'nın bütçesi var ya. 30 milyar lira danışman bütçesi var. O bütçe kaynak. Bakın nasıl buldum' diyor. Çok akıllı ya. Ben 16 yıldır o bütçenin başındayım. Maliye Bakanlığı'nda, 30 milyar lira diye danışmanlık bütçesi yok. Vatandaşı kandırmak için bu kadar uydurma, bu kadar ezbercilik, bu kadar cehalet olabilir mi? Senin bütçedeki rakamları toplayacak kabiliyetin yok. Kalkıyor 'bütçede 30 milyar danışman bütçesi var' diyorsun. Yok öyle bir şey."

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