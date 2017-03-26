Sonunda özür dileyen taraf biz olmayalım da !

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Holanda'ya seslenerek: "Özür dileyeceksin. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız ki. Biz o kadar onursuz değiliz. Hata yaptıysan hatanı anlayacaksın ve özür dileyeceksin. Gerekli adımları atacaksın, bakacağız. 'Ben her şeyi yaptım, Türkiye sineye çeksin.' Yok geçti artık o Türkiye, geride kaldı." dedi.







Bu açıklamalar Mavi Marmara krizinden sonra İsrail'le Rus uçağının düşmesinin ardından Rusya ile yaşamıştık. Özellikle özür talep ettiğimiz Rusya'dan özür dileyen taraf biz olmuştuk























