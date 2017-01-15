Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu 15 bin Euroluk mikrofonu yürüttüler /15 Ocak 2017 00:43

Sonunda bu da oldu 15 bin Euroluk mikrofonu yürüttüler

Rejim değişikliğini öngören Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul'da 15 Bin Euroluk mikrofon kayboldu Kaybolan kürsü mikronunu bulmak için özel ekip kuruldu.

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yumruklu tekmeli kavga sırasında kaybolan kürsüdeki iki mikrofondan birinin bulunması için, güvenlik görevlileri ile teknik uzmanların bulunduğu özel bir ekip kuruldu. Kavga anına ilişkin farklı kameralar ve internete yansıyan görüntüleri incelenmeye başlandı.

Arbede arasında ortadan kaybolan 15 bin Euro’luk mikrofonun sopa olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda mikrofonu kimin alıp götürdüğünü tespit etmeye çalışıyor. Yetkililer, “Kimin götürdüğünü, büyük ihtimalle görüntülerden tespit edeceğiz. Kendisinden getirmesini rica edeceğiz.Getirdiklerinde halen çalışır durumdaysa, diğeri çalışır durumda olduğu için ikisini birden yeniden kürsüye yerleştireceğiz” diye konuştu.

Bu arada TBMM Genel Kurulu’nun oylama, yoklama sistemi ile ses ve ışık sistemlerinin kontrol edildiği teknik yönetim merkezi ise özel korumaya alındı. 250 kiloluk kürsü bahçeye taşınıp kar altında tamir edildikten sonra kaynak yapılıp beton dökülerek yerine sabitlendi.

Kürsüdeki iki mikrofondan biri ise kayıp. Sopa olarak kullanıldığı tahmin edilen 15 bin Euro’luk mikrofonun yerine eski mikrofon takıldı.
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