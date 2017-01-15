AKP'nin ihraç ettiği MAZLUMDER Başkanının başına gelenler

İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER'in (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) eski başkanlarından göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, "eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel'i de eleştirirken işlerini kaybetmediklerini, ancak AKP hükümetini eleştirdikleri için kamudaki görevlerini kaybettiklerini" söyledi.





İzmit Seka Devlet Hastanesi'ndeki görevinden aralık ayında açığa alınan, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının 679 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ihraç edilen T24 yazarlarından Dr. Gergerlioğlu "Ne zamanki AK Parti hükümetini eleştirdik, demokrasi yönündeki geri adımları eleştirdik, o zaman atılmamız için uygun bir zemin oluşmaya başladı" ifadesini kullandı.





Gergerlioğlu'nun yönetim kurulu üyesi olduğu cami yaptırma derneğinin yardım toplama başvurusu "Üyeniz soruşturuluyor" denerek reddedilmiş, son olarak da okul aile birliğinden istifası istenmişti.