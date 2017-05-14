Son HSYK kararnamesinde gözden kaçmayan(!) iki hakim

Bunlardan ilki Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu. Ademoğlu kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri gazeteci Ayşenur Parıldak'ın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı idi. İsmail Ademoğlu başkanlık görevinden alınarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.





Hatırlanacağı üzere gazeteci Ayşenur Parıldak mahkeme kararından birkaç saat sonra tekrar tutuklanmıştı.







Yargısal kararı nedeniyle görevden alınan bir diğer isim de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanı Şenol Demir. Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bylock isimli telefon uygulaması kullandığına ilişkin MİT raporuna dayanarak bir sanık hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetmesinin ardından Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 'MİT raporunun tek başına yeterli bir delil olamayacağı ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilebilmesi için başka somut deliller ortaya konulması gerektiği' gerekçesiyle bu kararı bozmuştu.





Daire Başkanı Şenol Demir bu kararın ardından İstinaf Mahkemesi Başkanlığı görevinden ilk derece mahkemesine düz hakim olarak Konya Adliyesine atandı.





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