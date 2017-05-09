Samanyolu Haber /Gündem / HSYK'dan 'ihtiyaç' kararnamesi! /09 Mayıs 2017 18:58

HSYK'dan 'ihtiyaç' kararnamesi!

HSYK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

SHABER3.COM

HSYK 1045 hakim ve savcıyı boş kadrolara atadı

HSYK 2017 yılı ihtiyaç kararnamesiyle 1045 hakim ve savcının yeni görev yerlerini belirledi.
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