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HSYK'dan 'ihtiyaç' kararnamesi!
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HSYK'dan 'ihtiyaç' kararnamesi!
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09 Mayıs 2017 18:58
HSYK'dan 'ihtiyaç' kararnamesi!
HSYK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi
SHABER3.COM
HSYK 1045 hakim ve savcıyı boş kadrolara atadı
HSYK 2017 yılı ihtiyaç kararnamesiyle 1045 hakim ve savcının yeni görev yerlerini belirledi.
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