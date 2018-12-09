Samanyolu Haber /Teknoloji / Son güncellemeyle iPhone'larda mobil veri hatası yaşanıyor /09 Aralık 2018 22:12

Son güncellemeyle iPhone'larda mobil veri hatası yaşanıyor

Apple’ın uzun süredir beklenen ve yeni iPhone modellerinin lansmanından sonra kullanıma sunulan iOS 12 işletim sistemi bugüne kadar en fazla yaygınlaşan sistemi olmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından iOS 12.1.1 sürümü de yayımlanmıştı. Ancak yeni güncellemenin bazı hatalara yol açtığı belirtiliyor.

Webtekno'nun haberine göre iOS 12.1.1, bazı iPhone'larda mobil veri hatası alınmasına sebep oluyor.

Apple tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde güncellenen iOS işletim sistemi, 12.1.1 versiyonuna yükselmiş ve bir çok iPhone akıllı telefonu için yayınlanmıştı.

Her ne kadar güncelleme ile gelen bir çok güzel özellik bulunsa da, maalesef güncelleme ile gelen bir takım problemler de bulunmakta.

iOS 12.1.1 güncellemesi ile birlikte gelen ve en çok şikayet alan problemlerden bir tanesi, güncelleme ile birlikte bazı iPhone akıllı telefonlarda mobil veri kullanılamaz hale gelmekte.

Kablosuz internet bağlantısı ile alakalı hiç bir sorun oluşmasa da, mobil veri ile bağlanmanın tamamen engellendiği durum için henüz belli bir çözüm gözükmüyor.

Bu problem birçok farklı ülkede, bazı telefonlarda görülüyor. Bazı şikayetlere bakıldığında Safari üzerinden internete sorunsuzca bağlanabilirken, uygulamalar için interneti hiçbir şekilde açamadığını belirtmiş, bazıları ise tamamen internete hiçbir şekilde erişim sağlayamamış.

Bunun yanında bazı kullanıcılar telefonu yeniden başlattığında problem çözülürken, bazı kullanıcılar tamamen format attığında sorundan kurtulmuş, bazı kullanıcılar ise her şeyi yapmalarına rağmen henüz sorunun çözümünü bulamamış durumda.

Eğer henüz iOS 12.1.1 güncellemesini yüklemediyseniz, bu soruna Apple tarafından resmi bir çözüm getirilene kadar beklemek isteyebilirsiniz.
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