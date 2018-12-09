Fenerbahçe'ye tarihi şok! Düşme hattında...

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanındaydı. Akhisar mücadeleyi 3-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 26. dakikada Jeremy Bokila ile 82'de Elvis Manu kaydetti. Regattin 90+5'te skoru tayin etti. Üst üste 3 maç puan kaybeden sarı-lacivertli takım 14 puanda kaldı ve 16. sırada küme düşme hattına geriledi. Fenerbahçe tarihinde ilk defa böyle bir durum yaşadı. Akhisarspor ise 16 puana yükseldi. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Erzurumspor'u konuk edecek. Akigolar ise Kayserispor deplasmanına gidecek.