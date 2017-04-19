Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan çok önemli açıklama /19 Nisan 2017 09:36

YSK'dan çok önemli açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, referandum sonuçlarına yapılan itirazları ne zaman değerlendireceklerini açıkladı.

SHABER3.COM

YSK: Referandum sonuçlarına itirazları bugün değerlendireceğiz

YSK Başkanı Sadi Güven, referandum sonuçlarına yapılan itirazları bugün değerlendireceklerini söyledi.
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