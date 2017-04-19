Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz’de Türk gemisi battı /19 Nisan 2017 10:49

Karadeniz’de Türk gemisi battı

Bir Türk şirketine ait olduğu bildirilen "Geroy Arsenala" adlı kuru yük gemisi Karadeniz'de battı. Gemide 12 mürettebat bulunuyordu.

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Bölgeden çelişkili bilgiler geliyor. Rus RİA Novosti haber ajansının bildirdiğine göre; gemideki yedi mürettebata ulaşılamadı, 5 kişi kurtarıldı.

Dün gece şiddetli fırtına nedeniyle ikiye bölünüp batan gemiden sadece bir kişinin kurtulduğu yönünde bilgiler de var.

Rostov Oblastı’na bağlı Azov şehrinden Türkiye’ye gelirken batan gemi, Güneş Shipping adlı Türk şirketine ait. Panama bandıralı geminin hububat taşıdığı öğrenildi.
Güneş Shipping’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre; şirketin sahibi Kaptan Çetin Güneş ve Kaptan Mustafa Can…

Yapım yılı 1980 olarak bildirilen gemide ikisi Rusya, dokuzu Ukrayna ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 kişi bulunduğu da gelen bilgiler arasında.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kurtarma operasyonunun 120 kişi ve sekiz gemiyle devam ettiğini açıkladı.
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