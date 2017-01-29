Samanyolu Haber /Dünya / Son Dakika! Trump ve Putin anlaştı /29 Ocak 2017 00:35

Son Dakika! Trump ve Putin anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde terör örgütü IŞİD’e karşı birlik olma kararı çıktı.

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Trump Putin’le telefonda görüştü

 45 dakika süren telefon görüşmesi hakkında Kremlin Sarayı şu açıklamayı yaptı: “Telefon görüşmesinde iki lider de istikrarlı ve gelişen ikili ilişkiler görmek istediklerini söyledi. İki lider, ilişkileri ‘eşit seviyede’ geliştirmek kararını aldı.

Görüşmede özellikle Ortadoğu bölgesinde yaşanan olaylara geniş yer ayrıldı. Büyük tehdit haline gelen uluslararası terörizm ile mücadele üzerinde duruldu.

Rusya ile ABD’nin, aralarında gerçekçi bir işbirliği başlatarak IŞİD ve diğer terör örgütlerinin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiği tespitinde bulunuldu.

Telefon görüşmesi sırasında ayrıca İran, Kuzey Kore, Ukrayna krizi ve nükleer silahlar konularına da değinildi. ”     
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