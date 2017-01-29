Samanyolu Haber /Gündem / Beyoğlu'nda Teksas gibi silahlar patladı /29 Ocak 2017 09:52

Beyoğlu'nda Teksas gibi silahlar patladı

BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda Teksas gibi silahlar patladı

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak’ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya müdahale etmek isteyen O.K. isimli sivil polis, Ersin E. ve biri kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.  

İddialara göre silah seslerini duyan Beyoğlu Güven Tim’inde görevli polis memuru Onur K. kavganın yaşandığı yere gelerek olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada Karaman, yaşanan arbede sırasında bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı. Olayda Ersin E. (31) ile ismi henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi de yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem alarak delil araştırması yaptı. Olayda yaralanan polis memuru İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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