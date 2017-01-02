CNN Türk kendi kendini yalanladı





Yılbaşı gecesi 39 insanın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ortada henüz hiç bir detay yok iken AKP’nin sosyal medya hesapları Yeni Şafak Gazetesi'nin bir kara propaganda haberini dolaşıma soktu.





Reina katliamı Hizmet Hareketi'ne yıkılmak istendi.





İddiaya göre terörist Reina'yı Noel Baba kıyafetiyle basmış ve bu olay Cemaat'e ait Samanyolu Televizyonu'ndaki bir dizide önceden işlenmişti. Komplo teorisi El Nusra eylemi olduğu ortaya çıkan Rus elçi suikastıne kadar genişletildi.





Doğan Medya'nın haber kanalı CNN Türk ise resmi twitter hesabından akşam saat 19:21’de AKP’nin troll hesaplarının geçtiği manüplatif iddiayı gerçekmiş gibi takipçilerine geçti.















Ancak yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı.





Başbakan Binali Yıldırım’ın “noel baba kıyafetli saldırgan” iddiasını yalanlaması üzerine, aynı CNN Türk, 13 dakika sonra geçtiği haber ile kendi haberini yalanladı.







Yani CNN boş "Havuz"a atlamanın bedelini kendi kendini yalanlayarak ödedi.







