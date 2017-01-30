Kanada’da camiye silahlı saldırı, bilanço ağırlaşıyor!..

Kanada’da camiye silahlı saldırı, Ölü ve yaralılar var







Olayı görenlerin verdiği bilgiye göre saldırının üç kişi tarafından gerçekleştirildiği ve o esnada camide 40 kişinin bulunduğu belirtiliyor





Ancak faillerin sayısına ilişkin çelişkili bilgiler geliyor.





Saldırı, Sainte-Foy Caddesi’nde bulunan Quebec İslam Kültür Merkezi’nde meydana geldi.





Quebec polisi, camideki durumun kontrol altına alındığı ve içerideki herkesin tahliye edildiğini belirten bir tweet paylaştı.





Öncesinde ağır silahlı polislerin, camiye girdiği görüldü.





CAMİDE ÇOCUKLAR DA VARDI





Radio Canada’ya bilgi beren bir tanık, saldırganlardan birinin ateş açarken, tekbir getirdiğini ifade etti.





Adının açıklanmasını istemeyen tanık, “Biri ateş etmeye başladı. Ateş eder etmez, “Allabu ekber” diye bağırdı. Kurşunlar dua eden insanlara isabet ediyordu. Dua eden insanlar hayatlarını kaybetti. Bana gelince, kurşun başımın üstünden geçti” dedi.

Söz konusu tanık, saldırganların “çok iyi bir Quebec aksanına sahip olduğunu” da sözlerine ekledi.

Radio Canada’ya konuşan bir başka tanık ise, üç yaşında bir çocuğun da babasıyla birlikte dua edenler arasında bulunduğunu söyledi.





DAHA ÖNCE DOMUZ BAŞI BIRAKILMIŞTI





Le Soleil gazetesi, saldırganların en az iki kişi olduğunu ve birinin Ak-47 saldırı tüfeği taşıdığını ifade etti.





Saldırganlardan birinin 27 yaşlarında bir erkek olduğu düşünülüyor.





Québec Polis Sözcüsü, şüphelilerden ikisinin, polis tarafından sürdürülen operasyonda yakalandığını duyurdu.





Quebec Başbakanı Philippe Couillard, halkın güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığını ifade ederek, “Quebec’in Müslüman inancı taşıyan halkının yanındayız” dedi.





“Quebec Büyük Camii” olarak bilinen merkez, Haziran ayında kapısına bırakılan bir domuz başı ile gündeme gelmişti.





TRUDEAU’DAN MESAJ VAR





Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından hem İngiliz hem de Fransızca paylaştığı mesajda, “Bu gece, Kanadalılar, Quebec şehrinde bir camide gerçekleştirilen korkakça saldırıda ölenlerin yasını tutuyor. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte” yazdı.









ABD Başkanı Trump’ın sığınmacılara ve nüfusu büyük oranda Müslüman olak bazı ülkelerin vatandaşlarına getirmeye çalıştığı ABD’ye giriş yasağının ardından, Kanada Başbakanı Trudeau’dan çok anlamlı bir mesaj gelmişti.







Trudeau, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kanada’nın ABD’deki havalimanlarında tutulan insanlar için geçici olarak oturma izni vereceğini teklif etti.





Kanada lideri daha önce attığı bir tweet’te de “Kanada'ya hoş geldiniz” (#WelcomeToCanada) etiketiyle “Zulüm, savaş ve terörden kaçanları, inançları ne olursa olsun Kanadalılar sizi memnuniyetle karşılayacaktır” yazmıştı.





Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, 100 ila 200 kişinin havalimanlarında gözaltına alındığını bildirdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı da sınır kapılarında 109 kişinin girişine izin verilmediğini açıkladı.