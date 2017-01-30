Samanyolu Haber /Gündem / Esad komada mı? /30 Ocak 2017 08:26

Esad komada mı?

Al Jazeera’nın dünyaca ünlü muhabiri Faisal al-Qassem, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın "komada veya ağır hasta olduğunu" iddia etti.

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Esed komada iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Lübnanlı Al-Mustaqbal Gazetesi, cumartesi günü rejime yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın beyin enfarktüsü yüzünden hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Esad rejimi yanlısı olan Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esad’ın felç geçirdiğini öne sürmüştü. Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esad’ın 6’ncı yılına giren Suriye iç savaşının getirdiği psikolojik baskının ardından rahatsızlandığını ve sol gözünde tik meydana geldiğini iddia etmişti.

Suriye rejimi dün, Facebook üzerinden “Esad’ın sağlığı fevkalede yerindedir” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

Dün bir başka iddia daha Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Al-Qassem, “Esad’ın komada veya ağır hasta olduğu” bilgisini 4.5 milyon takipçisiyle paylaştı.
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