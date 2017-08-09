Fransa'da terör saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Son Dakika! Fransa’da saldırı… Çok sayıda yaralı var





Paris’in güneybatısında yer alan Levallois-Perret bölgesinde bu sabah 8’de yaşanan olayda bir araç askeri ambulansa çarpıp kaçtı. Saldırının yerel saatle 08:15’te gerçekleştiği kaydedildi.







Paris Emniyeti operasyon başlatıldığını açıklarken Paris’in banliyösünde yaşanan olayın bilinçli olarak yapıldığı açıklandı.





Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2’si ağır 6 asker yaralı olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri bir aracın arandığını duyurdu.





Levallois-Perret belediye başkanı Patrick Balkany, yaşanan olayın bir kaza değil saldırı olduğunu açıklarken, “Aranan araç BMW markalı” ifadesini kullandı.