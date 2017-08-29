Ekonomi alarm veriyor... Dış ticaret açığı patladı!

Dış ticaret açığında çok büyük artış





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Temmuz ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 12 milyar 641 milyon dolar, ithalat yüzde 46,2 artarak 21 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 82,5 artarak 8 milyar 843 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Temmuz ayında yüzde 67 iken, 2017 Temmuz ayında yüzde 58,8’e düştü.













Kaynak: TÜİK





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 5,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16,5, ithalat yüzde 25,1 arttı.





Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Temmuz ayında yüzde 51,4 iken, 2017 Temmuz ayında yüzde 47,4 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 5 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Temmuz ayında 1 milyar 215 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 98 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 811 milyon dolar ile İngiltere ve 773 milyon dolar ile Irak takip etti.





















Kaynak: TÜİK





Çin’den yapılan ithalat, 2017 yılı Temmuz ayında 2 milyar 134 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 828 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 799 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 375 milyon dolar ile ABD izledi.













Kaynak: TÜİK







Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsadı. Temmuz ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu.













Kaynak: TÜİK







Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 34,7 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki pay, yüzde 83,8 olarak hesaplanırken, 2017 Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38,3 oldu.





Sözcü