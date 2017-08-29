Kuzey Kore Japonya'yı geçen bir füze fırlattı









Kuzey Kore, füze denemelerine yönelik artan uluslararası baskılara rağmen, yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Japonya hükümeti, Kuzey Kore’den fırlatılan balistik füzenin, Japonya’nın kuzeyini aştıktan sonra, karaya yaklaşık 1180 km mesafede denize düştüğünü açıkladı.





Japonya devlet televizyonu NHK, füzenin Hokkaido’daki Erimo Burnu’nun doğusuna düştüğünü ve herhangi bir zarara neden olmadığını duyurdu. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın yakınından fırlatılan füzenin 2700 km mesafe katettiğini ve 550 km yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Yerel saatle sabah 05:58’de fırlatılan füzenin vurulması için Japonya tarafından herhangi bir çabaya girişilmediği belirtildi.



