Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi /31 Ocak 2017 17:26

Son Dakika! Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Demirtaş için 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istendi.

Selahattin Demirtaş cezaevine böyle götürüldü

Son Dakika! Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.

6-8 Ekim olaylarının da yer aldığı iddianamede Demirtaş'ın, “Terör örgütü yöneticiliği”, “Terör örgütü propagandası yapmak’, “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, “Halkı kanunlara uymamaya tahrik” ve “Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor.
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