Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! BM'den 'O hakimi bırakın' çağrısı /31 Ocak 2017 17:38

Flaş! BM'den 'O hakimi bırakın' çağrısı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir mahkemenin aldığı kararda, Cemaat soruşturması kapsamında tutuklanan Türk hakim ve diplomat Aydın Sefa Akay’ın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulunuldu.

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Flaş! BM'den 'O hakimi bırakın' çağrısı

Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile ByLock görüşmesi olduğu için tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (Uluslararası ceza mahkemelerinin soykırım davalarına bakan mahkemesi) Hâkimi Aydın Sefa Akay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'ın haberine göre, BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (MICT) aldığı kararda, Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu ve hapse atılmasının yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği savunuldu.

Ruanda ve Yugoslavya’daki savaş suçlarını yargılayan mahkemenin başkanı Theodor Meron tarafından açıklanan kararda, “Cemaat üyeliği, anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak ve adam öldürmek’ iddiasıyla tutuklu olan Akay'ın, 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını istendi.

"KARARIN BAĞLAYICILIĞI VAR"

Associated Press'in haberine göre; Meron, Akay'la ilgili verdikleri kararın, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararı gereğince bağlayıcılığı olduğunu belirtti.

"DAVA SÜRECİ FELÇ OLDU" İDDİASI

Meron, geçtiğimiz aylarda da Akay’ın serbest bırakılması için çağrı yaparken, Türk hakimin tutuklanması nedeniyle Ruanda ile ilgili yargılamanın felç olduğunu iddia etmişti.

BM Genel Kurulu’nda konuşan ve “Yargılamalar Akay olmadığı için yapılamıyor” diyen Meron, örnek olarak Ruandalı eski bakan Augustin Ngirabatware’nin 1994’teki soykırımdan aldığı cezanın Lahey'deki temyiz sürecini göstermişti. Akay, temyiz mahkemesi üyesiydi. 

AKAY: CEMAATÇİ DEĞİL MASONUM

Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile ByLock görüşmesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (Uluslararası ceza mahkemelerinin soykırım davalarına bakan mahkemesi) Hâkimi Aydın Sefa Akay "Cemaatçi değil masonum" demişti.

“(ByLock programı kullanıyor musunuz) 2015 Aralık’ta eski Burkina Faso Dışişleri Bakanı Djibrill Bassole’nin isteğiyle bu programı Google Play Strore’den indirdim ve 3-4 ay aynı şahıs ve Herve Zongo ile masonik konularda yazıştık.” 
(Şifreli haberleşme olarak kullanılan ByLock isimli programdan nasıl haberdar oldunuz) Bu programı bir şifreleme girmeden sadece Google Play Store’den indirdim ve kullandım. 



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