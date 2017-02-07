Son Dakika!.. Çanakkale'de art arda 3 deprem

Çanakkale’de ardı ardına depremler





Ayvacık’ta dün sabah yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından gün boyunca 5.3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana gelmişti. Gece boyunca artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede bugün saat 05.37’de bir deprem daha yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.3 olarak açıklarken, depremin yerin 5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Bu depremin ardından bölgede 4,3 ve 4,6’lık iki yeni sarsıntı daha yaşandı. Depremler Muğla, Aydın ve İzmir’de de hissedildi.





Öte yandan dünkü sarsıntılarda en çok hasarı göre Ayvacık’a bağlı Yukarıköy’de AFAD ekipleri çadırkentler kurdu. Ancak vatandaşlar sarsıntılar yüzünden çadırlarına bile giremedi.