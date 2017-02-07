Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika!.. Çanakkale'de art arda 3 deprem /07 Şubat 2017 09:51

Son Dakika!.. Çanakkale'de art arda 3 deprem

Çanakkale'de dün yaşanan depremlerin ardından bugün de sarsıntılar devam etti. İlk olarak saat 05:24'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından da 4,3 ve 4,6'lık iki yeni sarsıntı daha yaşandı. Bölgede alarm durumu sürüyor.

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Çanakkale’de ardı ardına depremler

Ayvacık’ta dün sabah yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından gün boyunca 5.3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana gelmişti. Gece boyunca artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede bugün saat 05.37’de bir deprem daha yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.3 olarak açıklarken, depremin yerin 5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Bu depremin ardından bölgede 4,3 ve 4,6’lık iki yeni sarsıntı daha yaşandı. Depremler Muğla, Aydın ve İzmir’de de hissedildi.

Öte yandan dünkü sarsıntılarda en çok hasarı göre Ayvacık’a bağlı Yukarıköy’de AFAD ekipleri çadırkentler kurdu. Ancak vatandaşlar sarsıntılar yüzünden çadırlarına bile giremedi.
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