Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketi'ne yönelik 30 ilde cadı avı /07 Şubat 2017 09:58

Hizmet Hareketi'ne yönelik 30 ilde cadı avı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında Konya merkezli 30 ilde 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

SHABER3.COM

30 ilde cadı avı 

Cadı avını Konya Cumhuriyet başsavcılığı yürütüyor. 

Emniyet Müdürlüğü KOM dairesi ekipleri 30 ilde 102 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı. 


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