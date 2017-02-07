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Hizmet Hareketi'ne yönelik 30 ilde cadı avı
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Hizmet Hareketi'ne yönelik 30 ilde cadı avı
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07 Şubat 2017 09:58
Hizmet Hareketi'ne yönelik 30 ilde cadı avı
Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında Konya merkezli 30 ilde 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
SHABER3.COM
30 ilde cadı avı
Cadı avını Konya Cumhuriyet başsavcılığı yürütüyor.
Emniyet Müdürlüğü KOM dairesi ekipleri 30 ilde 102 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı.
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