Samanyolu Haber /Gündem / Son dakika… Çanakkale’de deprem /30 Ocak 2017 10:17

Son dakika… Çanakkale’de deprem

Saat 09.56'da merkez üssü Çanakkale Ayvacık Budaklar olan 4 büyüklügünde bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Son dakika… Çanakkale’de deprem

2 hafta önce de Ayvacık ilçesinde ardı ardına depremler yaşanmış, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 48 saat içinde 50’den fazla sarsıntı meydana gelmişti.
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