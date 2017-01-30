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Son dakika… Çanakkale’de deprem
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30 Ocak 2017 10:17
Son dakika… Çanakkale’de deprem
Saat 09.56'da merkez üssü Çanakkale Ayvacık Budaklar olan 4 büyüklügünde bir deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Son dakika… Çanakkale’de deprem
2 hafta önce de Ayvacık ilçesinde ardı ardına depremler yaşanmış, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 48 saat içinde 50’den fazla sarsıntı meydana gelmişti.
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