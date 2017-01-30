ByLock'tan sonra sıra Telegram kullananlara gelecek mi?

BYLOCK’TAN SONRA SIRA TELEGRAM KULLANANLARA GELECEK Mİ?





Geçtiğimiz Ekim ayında, AK Parti Hayranları isimli bir Facebook hesabından “Vatan Sever Gençler Teşkilâtlanıyor!” başlıklı bir mesaj yayınlandı. Mesajda, “Misyon: İç güvenlik ve olaylara anında müdahale. Huzur ve asayiş. Kayıt olmak için ‘Telegram’ programını indirin daha sonra da aşağıdaki linke tıklayın. Kontenjan sayısı 5.000’dir” ifadeleri yer aldı.













Bu konu o günlerde çok sayıda köşe yazısına da konu oldu. Belli ki ortada bir Telegram kanalı var ve bu kanal üzerinden AK Partili kimseler mütemadiyen iletişim hâlinde tutuluyor. Aylardır bu konuda aksi bir açıklama gelmediği için iddianın gerçeklik payı oldukça yüksek görünüyor.





Telegram nedir?







Telegram, Rus programcı Pavel Durov tarafından yazılmış bir anlık mesajlaşma servisi. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 1,5 GB’a kadar dosya paylaşımı yapabilmekteler. 2016 itibariyle dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcısı var ve bu servisle her gün yaklaşık 15 milyar mesaj gönderiliyor.





Telegram’ı son yıllarda en çok kullanan ülkelerin başında İran gelirken, IŞİD’in de dünya genelindeki haberleşme ağını Telegram üzerinden kurması, şirketin ciddi eleştiriler almasına sebep oldu.





Türkiye’de ise havuz medyasının arşivlerinde Telegram’ı öven haberler, mesela “Cuma mesajlarınızı Telegram’la gönderin haberi” gibi ‘yönlendirmeler’ AKP’liler içinde Telegram’ın ne denli yaygın olduğunu gösteriyor.





ByLock, Telegram yanında masum





Cemaatin terör örgütü olduğuna dair elinde kanıt olmayan iktidarın bu iddiasına kanıt olarak sarıldığı ByLock, Telegram’ın yanında masum kalıyor. Bugüne kadar 215 bin kişinin kullandığı, 17 milyon mesaj ele geçirildiği Bylock haberlerinden anladığımıza göre elde avuçta Cemaatin birbirine gönderdiği ayet, hadis, dua ve güzel sözlerden öte bir şey yok.





HSYK başkan vekili Mehmet Yılmaz’ın ellerindeki en önemli delilin ByLock listesi olduğunu açıklaması hukuki açıdan yapılan işlemlerin ne kadar sorunlu olduğunu ortaya koyuyor. Darbeye teşebbüs delili diye insanlar tutuklanıp hapislere atılıyor ama darbeci askerlerin bile neden Bylock değil de Whatsapp kullandığı izah edilemiyor.





Öte yandan kendilerine ‘İç güvenlik ve olaylara anında müdahale’ misyonu yükleyen bir grubun (veya Sadat gibi paramiliter grupların) ‘Telegram’ kullanması ise yazışmaların gizliliğini korumak ve suçun saklanması girişimi anlamına geliyor.





IŞİD’in favori haberleşme aracı





Telegram’ın Türkiye’de ‘olumsuz’ bir habere konu olması, Reina saldırısıyla birlikte oldu. Geçen hafta Hürriyet’te yer alan habere göre Konya-İstanbul arasında mekik dokuyan Reina Katliamı zanlısı Masharipov, örgütle haberleşmesini cep telefonundaki haberleşme programı Telegram üzerinden yapmış.





Telegram’dan eylem talimatını Suriye’deki DEAŞ emirinden aldığını ifade eden terörist, “DEAŞ’ın Suriye’deki emiri beni arayıp ‘Canlı bomba eylemi yapacak etrafından birileri var mı?’ diye sordu,” demiş.





IŞİD’in Telegram’ı ve özellikle de yeni geliştirilen ‘kanal haberleşme’ hizmetini kullandığı sır değil. Diğer ülkelerden olduğu gibi Türkiye’den de militan devşirmek, propaganda yapmak ve hatta eylemleri planlamak için Telegram’ı kullanıyor.





Rus yazılımcı, IŞİD’in Telegram’ı kullanmasını engellemeyi başlarda reddetmişti ancak saldırılar arttıkça bazı IŞİD’le irtibatlı hesaplar kapatıldı. Yine de Telegram, terör örgütleri için şu an Twitter’dan, WhatsApp’tan ya da başka platformlardan daha ‘güvenli’.





Peki, şimdi ne olacak?





Konuyla uzaktan yakında alakası olmayan, bugüne kadar da hayırseverlikten başka bir suçları (!) olmayan memur, öğretmen, esnaf, ev hanımı vb binlerce kişi saçma sapan ByLock suçlamaları nedeniyle hapse atıldı, yüz binlercesi de sıranın kendisine gelmesini endişe içinde beklemekte.





‘Bir grup öfkeli genç’ten oluşan, imza attığı çok sayıda silahlı eylemle yüzlerce masum insanın ölümüne neden olmuş IŞİD’in haberleşme programı Telegram’ı, bu konuda oldukça tecrübeli MİT’in üstelik Ruslarla da aramız bu kadar iyiyken şıp diye çözüvermesi gerekmez mi?





Gerekir elbette. Ancak önce şu soruların cevabını bulmamız gerekiyor:





İktidar IŞİD’le gerçekten mücadele ediyor mu? Ediyor ise sudan bahanelerle on binlerce Cemaat mensubunu aylardır hapislerde çürütürken göstermelik operasyonlarla gözaltına aldığı IŞİD mensuplarını ertesi gün neden serbest bırakıyor? AKP teşkilatlarına sızmış, Telegram kullanan ne kadar IŞİD militanı var?





Şu anda Telegram kanallarına terör eylemleri planlanırken, iktidarın içeriğinde ‘ayet, hadis, dua, güzel sözler’ olan bir mesajlaşma programını kullandıklarını iddia ederek masum insanları hapse atmasının akılla, mantıkla, hakperestlikle bir alakası var mı?





Mehmet Yıldız tr724