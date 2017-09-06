Samanyolu Haber /Gündem / Son dakika!.. BM resmen açıkladı /06 Eylül 2017 13:26

Son dakika!.. BM resmen açıkladı

Birleşmiş Milletler, yaptıkları inceleme sonrasında Suriye'de sarin gazı kullanıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Şam yönetiminin Nisan ayında sarin gazı saldırısı yaptığının belirlendiği kaydedildi.

BM tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında Suriye’ye ait savaş uçaklarının İdlib’de sarin gazı kullandığı ve 80’den fazla sivilin öldüğü kaydedildi.

Raporda, “Hükümet güçleri muhaliflerin kontrolündeki noktalarda kimyasal silah kullanmaya devam etti. En korkunç olayda Suriye hava kuvvetleri İdlib’de çoğu kadın ve çocuk olan insanları öldürdü” ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar bölgede toplam 33 kimyasal saldırı düzenlendiği belirtildi. 7 saldırının Esad rejimi tarafından Mart ile Temmuz ayları arasında gerçekleştirildiği raporlandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçmişte kimyasal silah kullanıldığı iddialarını reddetmişti.
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