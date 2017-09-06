Samanyolu Haber /Gündem / Yaralama, uyuşturucu, cinsel istismar... /06 Eylül 2017 13:34

Yaralama, uyuşturucu, cinsel istismar...

İstanbul'da bir okul bahçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı servisçiler arasındaki çatışma sonrasında gözaltına alınanların sayısı 8 oldu. Suç örgütünü andıran şüphelilerin, biri cinsel istismar olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ilkokuldaki çatışma anı okulun güvenlik kamerasını tarafından görüntülendi.

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İlkokuldaki servis çatışmasıyla ilgili yeni gelişme

Polisi harekete geçiren olay, Ümraniye, Fatih İlköğretim okulunda meydana geldi. Okul bahçesinde servisçiler arasında çıkan çatışmada Cüneyt Elik öldü. Karşı guruptan Ramazan Sarı ve Kerem Beyazıt yaralandı. Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü soruşturma başlattı.

2’Sİ HASTANEDE SEKİZ GÖZALTI; 4 KİŞİ DE ARANIYOR

Araştırmalarda hastanede yaralı olan Ramazan Sarı ve Kerem Beyazıt hakkında gözaltı kararı alındı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Olaya karışan Serkan Varol, Serat Tunç Berk, Necmettin Altın, Sadullah Elik, Mehmet Aytekin ve Sevim Kırık gözaltına alındı, 4 şüphelinin ise arandığı öğrenildi

BİR YIL ÖNCE HUSUMET

Polisin yaptığı araştırmalarda iki farklı servis firmasının sahipleri Cüneyt Elik ve Ramazan Sarı arasında 1 yıl önce husumet yaşandığı ortaya çıktı. 26 Temmuz 2016’daki o olayda, Necmettin ve Ramazan Sarı’nın önlerinin kesildiği araçlarına zarar verildiği öğrenildi. İki kardeşin o olaydan ötürü “Cüneyt Elik yaptı” diyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. İki grup arasında o olay sebebiyle husumet yaşandığı belirtildi.

CİNSEL İSTİSMAR

Polisin çatışma ile ilgili çalışmasında ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. Çocukların emanet edildiği şüphelilerden çoğunun suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öldürülen Cüneyt Elik’in 2 yaralama, Ramazan Sarı’nın tehdit, Kerem Beyazıt’ın uyuşturucu, Necmettin Altın’ın tehdit, hakaret, yaralama kaydı olduğu anlaşıldı. Olayda adı geçen F.E.’nin 2015 yılında Ümraniye’de cinsel istismar suçuna karıştığı ortaya çıktı.


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