Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Almanya İncirlik'ten çekiliyor /07 Haziran 2017 12:04

Son Dakika! Almanya İncirlik'ten çekiliyor

İncirlik anlaşmazlığı bugün Alman Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Bakanlar Kurulu, askerlerin İncirlik'ten çekilmesi konusunda karar aldı.

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Almanya İncirlik'ten çekilmeyi onayladı

ma Bakanı Ursula von der Leyen’in Alman askeri birliğini İncirlik’ten çekme planı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. Alman askerlerinin Federal Meclis kararıyla İncirlik'e gönderilmiş olmasına rağmen kararda üs ismi geçmediğinden son kararın parlamento değil hükümet tarafından alınmasının yeterli olacağı belirtilmekteydi.

MECLİS OYLAYABİLİR

Ancak hükümetin Alman silahlı kuvvetlerinin ‘parlamento ordusu' olması nedeniyle parlamentoyu karara ortak etmesi de ihtimal dâhilinde bulunuyor. Federal Meclis'in silahlı kuvvetler raportörü Hans-Peter Bartels, karar öncesi yaptığı açıklamada, İncirlik ile ilgili kararın parlamentonun yetkilerini ilgilendirmesi bakımından karara milletvekillerinin de katılması gerektiğini söyledi. Alman Yeşiller Partisi'nin meclis grup başkanı Anton Hofreiter ve Sol Parti grup başkanı Dietmar Bartsch da gazetelere verdikleri demeçte son sözün parlamentoda söylenmesi gerektiğini ifade etti.
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