Gözaltında korkunç işkence iddiası

Savcılık sorgusundan sonra serbest kalan Varan, “Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşı ile oyun oynuyorlardı” dedi.





Halkın Hukuk Bürosu gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığını iddiasını twitter hesabından paylaştı.





“Saçlarımı tutup, çevirip kökünden kopardılar”





Artı Gerçek sitesinin haberine göre, Bergül Varan gözaltında yaşadıklarını, “Çok yoğun bir işkenceye maruz kaldık. Kültür merkezine baskın yaptıklarında bizi çevik kuvvet aracına bindirdiler. Burada yaklaşık 2-3 saat bizi beklettiler. İşkence burada başladı. Aracın içinde yoğun bir işkence yaptılar. Bilerek sanki onun için hazırlanmış gibiydiler. Saçlarımı çekerken sanki yöntem öğrenmişler. Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşı ile oyun oynuyorlardı. Saçımı savuruyorlardı. Koltuğun üzeri saçla dolmuştu” sözleriyle anlattı.





Neden başını kaldırdın deyip vuruyorlardı”





Gözaltına alınan diğer arkadaşlarına da işkence yapıldığını savunan Varan, “‘Neden başını kaldırdın’, ‘Yukarı baktın’ deyip yoğun işkenceler yaptılar. Bir erkek arkadaşımızın ensesine vura vura bayılttılar. Bir arkadaşımızın kulak zarı patladı. Başka bir arkadaşımızın gözü morluk içindeydi. Terörle Mücadele Şubesi’nde 8 gün bizi tutup, yaralarımızın iyileşmesini beklediler” dedi.





Gördüğü kötü muameleyi savcılık sorgusunda anlattığını söyleyen Varan, bunların tutanağa geçip geçmediğini ise bilmediğini ifade etti.