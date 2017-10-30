Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! AKP'den Balıkesir Belediye Başkanı'nın 'tehdit edildim' sözlerine ilk yorum /30 Ekim 2017 18:39

Son Dakika! AKP'den Balıkesir Belediye Başkanı'nın 'tehdit edildim' sözlerine ilk yorum

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Bozdağ, bugün istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ailesinin tehdit edildiğini yönündeki iddialarına yanıt verdi.

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

Bekir Bozdağ’dan Bakanlar Kurulu sonrası son dakika açıklamaları! Hükümetten istifalara ilk yorum geldi

Bugün istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un ailesinin tehdit edildiğini iddia etmişti.

Bozdağ özetle şöyle dedi:

Öncelikle Ahmet Edip Uğur beyefendinin istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de beraber çalıştığımız, belediye başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı yapmış değerli bir arkadaşımızdır. Bugün istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Ben yeni dönemde kendisine başarılar diliyorum. AK Parti değişimin partisi, halkın beklentilerini dikkate alarak adımlarını atar. Değişim esasında halkımızın hem talebi hem de beklentisidir. Giden belediye başkanları bizim başkanlarımızdır, yerine gelecek olanlar da bizim başkanlarımızdır. Onlarla ilgili olumsuz değerlendirme yapmayı doğru görmeyiz. Biz partimizde kalan arkadaşlarımızla hizmete devam edeceğiz.

Bugün belediye başkanı olarak hizmet ettiler, yarın başka görevlerle siyasette milletin ve ülkenin hizmetinde olmaya devam edecektir. Sayın Edip Uğur'un partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı alınacak bir karardır, onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi de asla kabul edilemez. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey sayın Edip Uğur, yasal yollar açıktır. Adımları atıp atmamak konusunda kendisi değerlendirecektir.”
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